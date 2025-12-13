Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pulihkan Daerah Terdampak Bencana, Polri Kembali Kirim Bantuan ke Korban Banjir Sumatera

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |23:44 WIB
Pulihkan Daerah Terdampak Bencana, Polri Kembali Kirim Bantuan ke Korban Banjir Sumatera
Polri Kembali Kirim Bantuan ke Korban Banjir Sumatera
A
A
A

JAKARTA – Korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh mencapai 995 orang. Bencana tersebut juga mengakibatkan jutaan warga terdampak.

Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1998 menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam berupa paket seragam sekolah dan sembako tersebut disalurkan melalui Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Sumatera Barat.

Ketua Alumni Akpol Angkatan 1998, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, mengatakan,kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas kemanusiaan alumni Akpol 98 terhadap masyarakat yang mengalami musibah serta memulihkan daerah yang terdampak.

“Bantuan ini kami salurkan sebagai bentuk empati dan rasa kebersamaan, sekaligus untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana,’’ ujar Ade Ary, Sabtu (13/12/2025).

‘’Kami berharap bantuan ini dapat membantu kebutuhan dasar sehari-hari serta mendukung anak-anak agar tetap dapat bersekolah di tengah kondisi sulit,” lanjutnya.  

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Dirpolairud Polda Sumatera Barat yang dipimpin Kombes Pol Marsdianto, guna memastikan bantuan dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan di tiga wilayah terdampak bencana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189698//prabowo-5psP_large.jpg
Bencana Sumatera, Prabowo: Insya Allah Listrik Segera Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/320/3189656//pengiriman_bbm-m2Dt_large.jpg
Percepat Pasokan Energi, Pengiriman BBM ke Bener Meriah Lewat Jalur Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189696//prabowo-TZs6_large.jpg
Sholawat Berkumandang saat Prabowo Tiba di Posko Pengungsian di Langkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189694//prabowo-UJjR_large.jpg
Prabowo Pastikan Penanganan Bencana Sumatera Dipercepat, TNI–Polri Garda Terdepan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189669//prabowo-0Oc2_large.jpg
Momen Haru Prabowo Peluk Ibu-ibu hingga Lap Anak Sakit di Posko Pengungsi Korban Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/340/3189667//pemerintah-ylP3_large.jpg
Zulhas Tinjau SPPG Daerah Bencana, Dorong Semangat Petugas Dapur di Aceh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement