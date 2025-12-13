Pulihkan Daerah Terdampak Bencana, Polri Kembali Kirim Bantuan ke Korban Banjir Sumatera

JAKARTA – Korban tewas akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh mencapai 995 orang. Bencana tersebut juga mengakibatkan jutaan warga terdampak.

Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1998 menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam berupa paket seragam sekolah dan sembako tersebut disalurkan melalui Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Sumatera Barat.

Ketua Alumni Akpol Angkatan 1998, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi, mengatakan,kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas kemanusiaan alumni Akpol 98 terhadap masyarakat yang mengalami musibah serta memulihkan daerah yang terdampak.

“Bantuan ini kami salurkan sebagai bentuk empati dan rasa kebersamaan, sekaligus untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana,’’ ujar Ade Ary, Sabtu (13/12/2025).

‘’Kami berharap bantuan ini dapat membantu kebutuhan dasar sehari-hari serta mendukung anak-anak agar tetap dapat bersekolah di tengah kondisi sulit,” lanjutnya.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Dirpolairud Polda Sumatera Barat yang dipimpin Kombes Pol Marsdianto, guna memastikan bantuan dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan di tiga wilayah terdampak bencana.