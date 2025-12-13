Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bencana Sumatera, Prabowo: Insya Allah Listrik Segera Pulih

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |20:13 WIB
Bencana Sumatera, Prabowo: Insya Allah Listrik Segera Pulih
Bencana Sumatera, Prabowo: Insya Allah Listrik Segera Pulih
A
A
A

LANGKAT - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemulihan aliran listrik dapat kembali normal 100 persen secepatnya di seluruh wilayah terdampak bencana banjir bandang di Sumatera. Pemulihan aliran listrik merupakan pekerjaan yang tidak ringan.

Prabowo mengatakan, kondisi geografis, cuaca yang buruk, dan sebagian wilayah yang masih terendam menjadi tantangan utama dalam penyambungan kembali kabel listrik di titik-titik terdampak bencana banjir bandang dan longsor.

Prabowo optimistis seluruh pihak terkait terus bekerja maksimal agar listrik di lokasi terdampak bencana bisa segera tersambung.

“Insya Allah kita harapkan mungkin satu minggu bisa pulih. Tapi jangan berharap semua bisa sekejap. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Yang ada adalah kerja keras semua pihak,” tegas Prabowo usai meninjau posko pengungsian bencana di MAN 1 Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025).

Selain aliran listrik, Prabowo juga memastikan infrastruktur lain bisa segera kembali berfungsi, terutama sarana mobilitas seperti jalan dan jembatan, agar masyarakat yang tinggal di daerah terisolasi bisa kembali terhubung.

“Di daerah paling terisolasi seperti Takengon, kita terus bekerja membuka akses. Di Bener Meriah, jembatan juga saya kira sudah berfungsi,” tutup Prabowo.

Sehari sebelum bertolak ke Langkat, Prabowo berkunjung di tiga posko pengungsian di Aceh, yakni di Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Takengon.

 

