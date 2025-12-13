Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Zulhas Tinjau SPPG Daerah Bencana, Dorong Semangat Petugas Dapur di Aceh

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |16:33 WIB
Zulhas Tinjau SPPG Daerah Bencana, Dorong Semangat Petugas Dapur di Aceh
Zulhas Tinjau SPPG Daerah Bencana di Aceh
A
A
A

ACEH- Menko Pangan Zulkifli Hasan menyambangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kejuruan Muda Bukit Rata yang berlokasi di Aceh Tamiang, Aceh, pada Sabtu (13/12/2025). Diketahui, banjir bandang dan tanah longsor di Aceh menyebabkan ratusan orang jadi korban.

Kehadiran Zulhas untuk meninjau SPPG yang beralih fungsi menjadi dapur umum bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh.

Zulhas hadir ke SPPG Kejuruan Muda Aceh Tamiang sekaligus memberikan semangat bagi para petugas dapur SPPG yang tetap beroperasi ditengah suasana bencana.

Kedatangan Ketua Umum PAN ini juga mendapat apresiasi dari petugas dapur SPPG yang sedang bertugas memasak di dapur.

"Alhamdulillah bisa didatangi Pak Zul saya senang bisa dikunjungi dapurnya. Kami sudah tidak punya rumah lagi tapi masih tetap semangat bekerja di dapur," ujar Armiana, petugas masak SPPG Kejuruan Muda Aceh Tamiang.

(Fahmi Firdaus )

      
