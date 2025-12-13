Prabowo Kenalkan Seskab Teddy ke Pengungsi Korban Banjir: Kurang Dikenal Kau di Langkat

LANGKAT - Presiden Prabowo Subianto mencairkan suasana saat mengunjungi posko pengungsian di MAN 1 Langkat, Sumatera Utara, pada Sabtu (13/12/2025). Prabowo melontarkan candaan saat memperkenalkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya ke pengungsi.

Awalnya Prabowo menyebut sejumlah pejabat yang turut mendampinginya, mulai dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, bupati setempat, hingga jajaran menteri dan pimpinan lembaga.

Namun saat menyebut Sekretaris Kabinet, Prabowo kemudian bertanya kepada warga apakah mereka sudah mengenal sosok Teddy.

“Mungkin anda sudah kenal Sekretaris Kabinet, anda sudah kenal? Pak Teddy udah kenal semua,” ujar Prabowo sambil tersenyum.

Prabowo kemudian menimpali dengan nada bercanda bahwa Teddy belum begitu dikenal oleh masyarakat Langkat. Prabowo bahkan meminta Teddy maju ke depan dan menanyakan langsung kepada warga.

“Kurang dikenal kau di langkat. Coba Teddy sini, kenal ini? kenal? Siapa?” kata Prabowo yang disambut tawa warga.

Candaan itu kembali berlanjut ketika Prabowo meluruskan jawaban warga terkait pangkat Teddy. “Salah, sudah Letkol sekarang,” ujar Prabowo, yang kembali disambut tepuk tangan dan gelak tawa.