Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banser Bersihkan Gereja Terdampak Banjir Bandang Sumut Jelang Natal

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |15:22 WIB
Banser Bersihkan Gereja Terdampak Banjir Bandang Sumut Jelang Natal
Banser Bersihkan Gereja Terdampak Banjir Bandang Sumut Jelang Natal
A
A
A

SUMUT - Banser Tanggap Bencana (Bagana) menggelar aksi kemanusiaan dengan bersih-bersih di lokasi Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik IX Sibolga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Diketahui, banjir bandang dan longsor di Sumut mengakibatkan ratusan orang jadi korban.

Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan, tim yang diturunkan untuk bencana Sumatera tidak memandang latar belakang warga terdampak. Menurutnya, aksi kemanusiaan Banser harus menyentuh seluruh warga masayarakat yang membutuhkan.

“Jadi kami turun untuk aksi kemanusiaan. Semua yang terdampak, yang menjadi korban, apapun agamanya, sukunya, golongannya, jika kami mampu pasti akan dibantu,” ujar Addin, Sabtu (13/12/2025).

Termasuk kata Addin menjelang perayaan Natal, aksi kemanusiaan ini ditujukan agar umat kristiani yang akan merayakan merasa khidmat dan nyaman.

“Di tengah bencana, saudara-saudara kita dari umat kristiani ingin beribadah dengan khusuk dan nyaman,  agar mereka tidak terganggu, Banser di lapangan ikut membersihkan gereja,” ujarnya.

Addin melanjutkan, aktivitas bersih-bersih tempat ibadah ini menjadi bagian dari aksi nasional Bagana di lokasi bencana seperti di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menurut Addin, bantuan Ansor selain mendistribusikan logistik, juga membantu perbaikan fasilitas umum.

“Fasilitas publik, sekolah, tempat ibadah, puskesmas. Lalu perbaikan sanitasi hingga bersih-bersih jalan menjadi konsentrasi Bagana, setelah sebelumnya pendistribusian kebutuhan pokok,” tandasnya..

Korwil GP Ansor Sumatera Utara, Timbul Pasaribu, menambahkan, personel Banser yang turun ke lapangan membersihkan material yang terbawa arus banjir. Pihaknya memastikan agar di sekitar area gereja aman untuk kembali digunakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189651//prabowo-K0CI_large.jpg
Prabowo: Pembalakan Liar Akan Kita Tertibkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189646//prabowo-DHUq_large.jpg
Prabowo Gelar Ratas Nataru di Sela Meninjau Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189641//prabowo_subianto-FM9o_large.jpg
Pengungsi di Langkat Kekurangan Air Bersih, Prabowo: Segera Kita Atasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189640//sanqua-1gc7_large.jpg
Wujudkan Komitmen Hadir di Tengah Masyarakat, SanQua Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189637//prabowo_subianto-TOml_large.jpg
Prabowo Kunjungi Pengungsi di Langkat Disambut Tangisan Emak-Emak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189632//mnc_peduli-gUKX_large.jpg
Gandeng SanQua, MNC Peduli Bakal Kembali Terjun Kirim Bantuan Korban Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement