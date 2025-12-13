Banser Bersihkan Gereja Terdampak Banjir Bandang Sumut Jelang Natal

SUMUT - Banser Tanggap Bencana (Bagana) menggelar aksi kemanusiaan dengan bersih-bersih di lokasi Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Distrik IX Sibolga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Diketahui, banjir bandang dan longsor di Sumut mengakibatkan ratusan orang jadi korban.

Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan, tim yang diturunkan untuk bencana Sumatera tidak memandang latar belakang warga terdampak. Menurutnya, aksi kemanusiaan Banser harus menyentuh seluruh warga masayarakat yang membutuhkan.

“Jadi kami turun untuk aksi kemanusiaan. Semua yang terdampak, yang menjadi korban, apapun agamanya, sukunya, golongannya, jika kami mampu pasti akan dibantu,” ujar Addin, Sabtu (13/12/2025).

Termasuk kata Addin menjelang perayaan Natal, aksi kemanusiaan ini ditujukan agar umat kristiani yang akan merayakan merasa khidmat dan nyaman.

“Di tengah bencana, saudara-saudara kita dari umat kristiani ingin beribadah dengan khusuk dan nyaman, agar mereka tidak terganggu, Banser di lapangan ikut membersihkan gereja,” ujarnya.

Addin melanjutkan, aktivitas bersih-bersih tempat ibadah ini menjadi bagian dari aksi nasional Bagana di lokasi bencana seperti di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Menurut Addin, bantuan Ansor selain mendistribusikan logistik, juga membantu perbaikan fasilitas umum.

“Fasilitas publik, sekolah, tempat ibadah, puskesmas. Lalu perbaikan sanitasi hingga bersih-bersih jalan menjadi konsentrasi Bagana, setelah sebelumnya pendistribusian kebutuhan pokok,” tandasnya..

Korwil GP Ansor Sumatera Utara, Timbul Pasaribu, menambahkan, personel Banser yang turun ke lapangan membersihkan material yang terbawa arus banjir. Pihaknya memastikan agar di sekitar area gereja aman untuk kembali digunakan.