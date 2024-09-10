Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Aniaya Kiai dan Anggota Banser, 4 Orang Resmi Menjadi Tersangka

Nila Kusuma , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |12:58 WIB
Aniaya Kiai dan Anggota Banser, 4 Orang Resmi Menjadi Tersangka
Polisi memperlihatkan satu tersangka kekerasan pada kiai yang masih buron. (Foto: Okezone/Nilakusuma)
A
A
A

KARAWANG - Polisi menetapkan empat orang terduga pelaku pengeroyokan kiai Nahdlatul Ulama (NU) dan anggota Banser di Desa Rengasdengklok, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang sebagai tersangka. Dari empat orang, tiga di antaranya sudah diamankan aparat keamanan. 

Mereka yang dijadikan tersangka adalah F, S, JK dan AM. Hanya saja polisi baru mengamankan 3 orang tersangka, sedangkan satu orang tersangka yaitu AM dinyatakan buron karena kabur saat akan ditangkap. 

Polisi disebar disejumlah tempat untuk memburu pelaku yang buron tersebut. "Kami sudah menerbitkan surat daftar pencarian orang (DPO), untuk menangkap tersangka AM. Kami sudah mengerahkan petugas untuk mencari tersangka," kata Edwar, Selasa (10/9/24).

Menurut Edwar, Polres Karawang sebelumnya sudah menangkap 2 tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan kemudian penyidik menetapkan 2 orang tersangka lagi. Namun saat dilakukan penangkapan satu tersangka yaitu AM kabur saat akan ditangkap. 

Edwar menambahkan, polisi sempat melakukan penggeledahan di rumah tersangka AM yang buron. Dia mengingatkan terhadap pihak yang membantu tersangka AM untuk melarikan diri. "Jika ada pihak yang terbukti membantu tersangka melarikan diri atau menyembunyikan kami akan mengambil tindakan tegas," tambahnya.

Menurut Edwar, berdasarkan hasil pemeriksaan empat tersangka terbukti melakukan penganiayaan terhadap salah seorang kiai dan seorang anggota Banser.  Penyidik masih mendalami kasus ini dan tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068343/penganiayaan-T51A_large.jpg
Sadis, Wanita di Bogor Disayat Bertubi-tubi Pakai Cutter oleh Tetangganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068317/penembakan-yvK9_large.jpg
Seorang Pria Dianiaya di Ruko Mutiara Taman Palem Cengkareng, Korban Sempat Ditodong Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/525/3068018/tersangka_penganiayaan_steward_usai_laga_persib_vs_persija-vdJz_large.jpg
Polisi Tetapkan 6 Tersangka Terkait Penganiayaan Steward Usai Laga Persib vs Persija
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/609/3067408/penganiayaan-PtWh_large.jpg
Kronologi Anak Perempuan Tega Aniaya Ibunya di Depan Warga, Tebaskan Parang Berkali-kali hingga Korban Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/338/3065156/ilustrasi-7KVX_large.jpg
Polisi Diminta Segera Tangkap Pelaku Penganiayaan Sekjen Barikade 98
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/338/3064944/karyawan_dianiaya-mkRF_large.jpg
Polisi Olah TKP Penganiayaan di Studio Animasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement