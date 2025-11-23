Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,3 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 23 November 2025 |09:45 WIB
Gempa M4,3 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa Bumi Maluku (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 4,3 pada Sabtu (23/11/2025), pukul 08.28 WIB. Gempa berpusat di wilayah timur laut Maluku Barat Daya.

Berdasarkan informasi awal BMKG, episenter gempa terletak pada koordinat 7,36 Lintang Selatan dan 129,25 Bujur Timur, atau sekitar 184 kilometer timur laut Maluku Barat Daya, dengan kedalaman 162 kilometer.

Gempa ini termasuk kategori gempa dalam (deep focus) sehingga getarannya umumnya tidak terlalu dirasakan di permukaan dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai kerusakan maupun dampak signifikan di wilayah sekitar pusat gempa.

BMKG menegaskan bahwa informasi ini merupakan data awal yang dapat berubah seiring proses pemutakhiran.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG dalam keterangan resminya.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG untuk perkembangan lebih lanjut.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Maluku
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185291//cuaca_hujan-atEv_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Guyur sejak Pagi hingga Sore
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185179//gempa-TU4v_large.jpg
Gempa Berkekuatan M3,4 Guncang Nias Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185111//cuaca_di_jabodetabek-7zsk_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Waspada Hujan Disertai Petir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/340/3185116//gempa_jembrana_bali-m1fb_large.jpg
Gempa Guncang Jembrana Bali, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184982//hujan-WEFZ_large.jpg
Siaga Potensi Hujan Sedang-Lebat Sepekan pada 21-27 November, Cek Wilayahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184901//cuaca_jabodetabek-6FM3_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement