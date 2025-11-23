Gempa M4,3 Guncang Maluku Barat Daya, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 4,3 pada Sabtu (23/11/2025), pukul 08.28 WIB. Gempa berpusat di wilayah timur laut Maluku Barat Daya.

Berdasarkan informasi awal BMKG, episenter gempa terletak pada koordinat 7,36 Lintang Selatan dan 129,25 Bujur Timur, atau sekitar 184 kilometer timur laut Maluku Barat Daya, dengan kedalaman 162 kilometer.

Gempa ini termasuk kategori gempa dalam (deep focus) sehingga getarannya umumnya tidak terlalu dirasakan di permukaan dan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai kerusakan maupun dampak signifikan di wilayah sekitar pusat gempa.

BMKG menegaskan bahwa informasi ini merupakan data awal yang dapat berubah seiring proses pemutakhiran.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG dalam keterangan resminya.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG untuk perkembangan lebih lanjut.

(Awaludin)