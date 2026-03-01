Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerhana Bulan Total pada 3 Maret 2026 Bisa Diamati di Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |10:43 WIB
Gerhana Bulan Total pada 3 Maret 2026 Bisa Diamati di Indonesia
Gerhana bulan (foto: NASA)
JAKARTA – Fenomena Gerhana Bulan Total akan menghiasi langit Indonesia pada 3 Maret 2026. Fenomena kali ini menjadi momen langka ketika Bulan perlahan memasuki bayangan inti Bumi (umbra), hingga mencapai puncaknya dan tampak kemerahan.

Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun Instagram resminya. Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 dapat diamati dari wilayah Indonesia.

“Proses gerhana dapat dilihat di bagian timur Amerika, Australia, serta Asia Timur, Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan Asia Tengah,” tulis BMKG, Minggu (1/3/2026).

Gerhana Bulan Total 3 Maret 2026 merupakan anggota ke-27 dari 71 anggota pada seri Saros 133. Gerhana Bulan sebelumnya yang berasosiasi dengan gerhana ini adalah Gerhana Bulan Total 21 Februari 2008. Adapun gerhana Bulan berikutnya yang berasosiasi dengan gerhana ini adalah Gerhana Bulan Total 13 Maret 2044.

“Gerhana Bulan adalah peristiwa terhalanginya cahaya Matahari oleh Bumi sehingga tidak semuanya sampai ke Bulan. Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi Matahari, Bumi, dan Bulan ini hanya terjadi pada saat fase purnama dan dapat diprediksi sebelumnya,” jelas BMKG.

 

      
