Waspada! Hujan Deras Intai Indonesia Sepekan ke Depan, Berikut Wilayahnya

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi masih berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Indonesia. Cuaca hujan ini diprediksi terjadi dalam sepekan ke depan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan, wilayah yang berpotensi terjadi hujan di antaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku.

"Cuaca tersebut meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia," ungkap Abdul, Sabtu (28/2/2026).

BNPB juga mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Apabila terjadi hujan lebat disertai angin kencang, masyarakat diminta tetap berada di dalam rumah atau berlindung di bangunan yang kokoh.

"Jauhi berteduh di bawah pohon rimbun, tiang reklame, serta bangunan yang terlihat rapuh," imbuh Abdul.

(Arief Setyadi )

