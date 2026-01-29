Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Curah Hujan Tinggi, Pramono Terapkan PJJ dan WFH Sampai 1 Februari 2026

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |10:51 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)




JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memperpanjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Work From Home (WFH) hingga 1 Februari 2026. Adapun PJJ dan WFH sebelumnya berakhir pada Rabu 28 Januari 2026.

“Maka dengan demikian saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang yang mau work from home itu sampai dengan 1 Februari,” kata Pramono usai meninjau normalisasi Kali Ciliwung di Jakarta Timur, Kamis (29/1/2026).

Keputusan ini diambil Pramono dengan mempertimbangkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pasalnya, BMKG memprediksi hujan dengan intensitas tinggi akan berlangsung hingga 1 Februari 2026.

“Jadi untuk periode ini, dari hasil BMKG kemungkinan besar bahwa curah hujan itu masih tinggi sampai dengan tanggal 1 Februari,” sambungnya.

Dalam rangka menindaklanjuti prediksi BMKG, Pramono memberikan persetujuan penuh untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Hal ini guna menekan intensitas hujan tinggi di Jakarta.

Ia menyebut BPBD DKI Jakarta pada pagi ini juga telah melaksanakan OMC. Menurutnya, bila OMC tidak dilaksanakan pagi ini, Jakarta akan diguyur hujan dengan durasi panjang.

“Karena kemungkinan curah hujannya masih tinggi, termasuk hari ini, dan mohon maaf hari ini dari tadi pagi jam 5 sebenarnya sudah kita lakukan (OMC). Kalau tidak, ini pasti curah hujannya lebih tinggi dari yang sekarang,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
