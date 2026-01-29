Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

20 RT dan 5 Jalan di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini, Ketinggian Air hingga 150 Cm

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |09:54 WIB
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat 20 RT dan lima ruas jalan terendam banjir, Kamis (29/1/2026). Banjir dipicu hujan deras yang melanda sejumlah wilayah di Jakarta. 

1. 20 RT Banjir

“Info terkini genangan 29 Januari 2026 sampai dengan pukul 09.00 WIB, BPBD mencatat saat ini terdapat 20 RT dan lima ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan dalam keterangannya kepada wartawan. 

Ia menerangkan, pihaknya mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.

Selain itu, pihaknya mengoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk menyedot genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas. 

“Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat. BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam nonstop,” katanya.

Berikut sejumlah RT yang terdampak:

Jakarta Timur terdapat 14 RT terdiri dari:

Kelurahan Bidara Cina: 4 RT

Kelurahan Kampung Melayu:4 RT

Kelurahan Cawang: 5 RT

Kelurahan Cililitan:1 RT

Ketinggian: 110 s.d 150 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Ciliwung

Jakarta Barat terdapat 6 RT terdiri dari:

Kelurahan Rawa Buaya: 3 RT

Kelurahan Kedoya Selatan: 3 RT

Ketinggian: 30 s.d 70 cm

Penyebab: Curah Hujan Tinggi 

 

