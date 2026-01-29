JAKARTA - Hujan mengguyur sejumlah wilayah di DKI Jakarta sejak Kamis (29/1/2026) dini hari.
Sejumlah jalan di Ibu Kota dilaporkan terendam banjir dengan ketinggian air variatif.
Berdasarkan laporan akun X @TMCPoldaMetro, salah satu jalan yang terendam banjir yaitu Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
"Genangan air setinggi 30-40 cm," tulisnya.
Dalam unggahan yang dimaksud, terlihat volume kendaraan yang melintas tinggi. Petugas pun bersiap di lokasi.
"Diimbau bagi para pengendara agar berhati-hati bila melintas," ujarnya.
(Erha Aprili Ramadhoni)