Jalan Letjen Suprapto Cempaka Putih Terendam Banjir, Ketinggian Air 40 Cm

JAKARTA - Hujan mengguyur sejumlah wilayah di DKI Jakarta sejak Kamis (29/1/2026) dini hari.

Sejumlah jalan di Ibu Kota dilaporkan terendam banjir dengan ketinggian air variatif.

Berdasarkan laporan akun X @TMCPoldaMetro, salah satu jalan yang terendam banjir yaitu Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

"Genangan air setinggi 30-40 cm," tulisnya.

Dalam unggahan yang dimaksud, terlihat volume kendaraan yang melintas tinggi. Petugas pun bersiap di lokasi.

"Diimbau bagi para pengendara agar berhati-hati bila melintas," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)