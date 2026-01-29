Tolong! Belasan RT di Jakarta Terendam Banjir Imbas Luapan Kali Ciliwung Malam Ini

JAKARTA - BPBD DKI Jakarta menyampaikan sebanyak 17 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta terendam banjir pada Rabu (28/1/2026) malam. Banjir merendam pemukiman warga imbas dari luapan Kali Ciliwung.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 17 RT, hingga pukul 20.00 WIB," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta M Yohan.

Lebih lanjut, terdapat 3 RT di Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan yang terdampak banjir malam ini. Adapun ketinggian air mencapai 40 cm.

Genang paling banyak berada di wilayah Jakarta Timur. Sebaran titik genangan itu berada di Kelurahan Kampung 5 RT, Kelurahan Bidara Cina 4 RT, Kelurahan Cawang 4 RT dan Kelurahan Cililitan 1 RT.

"Ketinggian: 30 sampai dengan 80 cm. Penyebab: Luapan Kali Ciliwung," imbuhnya.