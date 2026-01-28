Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penjahit Pribadi Prabowo Bentuk Satgassus Garuda untuk Bantu Pemulihan Banjir di Aceh

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |10:01 WIB
Penjahit Pribadi Prabowo Bentuk Satgassus Garuda untuk Bantu Pemulihan Banjir di Aceh
Yasbun, penjahit pakaian pribadi Prabowo memperkenalkan Satgassus Garuda (foto: dok ist)
JAKARTA - Penjahit pakaian pribadi Presiden Prabowo Subianto, Yasbun, resmi memperkenalkan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Garuda. Pembentukan satgas tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

“Atas dasar arahan dari Bapak Presiden, maka dibentuklah Satuan Tugas Khusus Garuda,” ujar Yasbun, Rabu (28/1/2026).

Satgassus Garuda dibentuk untuk mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana, khususnya di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Satgassus Garuda dipimpin oleh Michael Angelo Langie.

“Ia adalah sosok yang pernah meraih gelar juara dunia di bidang teknologi informasi serta penerima Global Innovation and Technology Award 2025," kata Yasbun.

 

Halaman:
1 2
      
