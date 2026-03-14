Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pesan Prabowo ke Pemudik: Selamat Mudik, Jaga Diri Masing-masing

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |04:30 WIB
Pesan Prabowo ke Pemudik: Selamat Mudik, Jaga Diri Masing-masing
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi mudik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kepala Negara berharap seluruh masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan tetap menjaga keselamatan selama berada di kampung halaman.

“Untuk mereka yang ingin mudik nanti, saya ucapkan sebelumnya selamat mudik dan jaga diri masing-masing di rumah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Prabowo juga mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk memberikan teladan kesederhanaan, kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Selain itu, Prabowo turut mengingatkan jajarannya agar merayakan Idulfitri secara sederhana. Menurutnya, kegiatan seperti open house sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan agar pemerintah dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

“Kita juga, saya kira, harus memberi contoh. Open house atau apa pun jangan terlalu mewah-mewahan. Sudahlah, kita di dalam bencana dan juga di suasana ini kita kasih contoh ke rakyat. Tapi kita juga jangan total, istilahnya, tutup semua acara kita, karena kalau tidak ekonomi kita juga tidak jalan nanti,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement