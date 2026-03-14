Pesan Prabowo ke Pemudik: Selamat Mudik, Jaga Diri Masing-masing

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada masyarakat yang akan melaksanakan tradisi mudik Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kepala Negara berharap seluruh masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan tetap menjaga keselamatan selama berada di kampung halaman.

“Untuk mereka yang ingin mudik nanti, saya ucapkan sebelumnya selamat mudik dan jaga diri masing-masing di rumah,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Prabowo juga mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk memberikan teladan kesederhanaan, kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Selain itu, Prabowo turut mengingatkan jajarannya agar merayakan Idulfitri secara sederhana. Menurutnya, kegiatan seperti open house sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan agar pemerintah dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

“Kita juga, saya kira, harus memberi contoh. Open house atau apa pun jangan terlalu mewah-mewahan. Sudahlah, kita di dalam bencana dan juga di suasana ini kita kasih contoh ke rakyat. Tapi kita juga jangan total, istilahnya, tutup semua acara kita, karena kalau tidak ekonomi kita juga tidak jalan nanti,” imbuhnya.