Jelang Mudik Lebaran, Lalin di Kalimalang Ramai Lancar

JAKARTA - Arus mudik di Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur, terpantau ramai lancar menjelang berlangsungnya arus mudik Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2026.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi pada Jumat (13/3/2026) malam, situasi lalu lintas di Kalimalang masih terpantau lengang. Belum ada kepadatan yang terjadi sejauh ini.

Jalan Raya Kalimalang sendiri merupakan salah satu akses utama bagi para pemudik yang menggunakan motor untuk pulang ke kampung halamannya di wilayah Jawa. Akses ini menghubungkan tujuan dari Jakarta menuju Jawa Barat bahkan hingga Jawa Tengah.

Jalur ini kerap didominasi para pemudik motor. Kondisi lalu lintas di Kalimalang sendiri cukup baik. Meskipun di beberapa titik masih ada jalan berlubang dan beda tinggi, jumlahnya tidak banyak.

Polisi pun terpantau telah mendirikan posko pengamanan di jalur Kalimalang, tepatnya di lampu merah Pangkalan Jati. Sejumlah personel terlihat siaga.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.