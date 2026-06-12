Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Bundaran HI Pagi Ini, Ajukan 5 Tuntutan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |08:42 WIB
Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Bundaran HI Pagi Ini, Ajukan 5 Tuntutan
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Ribuan massa dari BEM Universitas Indonesia (UI) akan menggelar aksi demo di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026). Mereka menggelar aksi kali ini lantaran prihatin terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.

"Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat, tidak ada yang berubah. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak, dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," kata Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Situasi yang dihadapi bangsa saat ini menurutnya bukan soal perbedaan politik, namun tentang seluruh rakyat yang dirugikan.

Selain itu, BEM UI juga mengkritik sikap pemerintah yang kerap mempertontonkan sikap minim akuntabilitas, arogansi, miskin empati, dan semakin jauh dari keberpihakan terhadap rakyat.

"Kepemimpinan yang baik seharusnya hadir untuk mendengar, melindungi, dan menjawab keresahan publik. Namun yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan. Lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab," katanya.

Dengan serangkaian permasalahan negeri ini, hal tersebut membuat BEM UI merasa terpanggil untuk turun ke jalan. BEM UI juga menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jalan karena aksi tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan di kawasan Bundaran HI.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224070//ilustrasi-DI73_large.jpg
Polda Metro Jaya Siapkan 4.151 Personel Kawal Aksi Demo Mahasiswa di Monas Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224068//ilustrasi-deEu_large.jpg
Mahasiswa Gelar Demo di Bundaran HI Pagi Ini, Masyarakat Diimbau Cari Jalur Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223767//massa_dari_aliansi_mbg_watch_menggelar_aksi_di_depan_kantor_bgn-6EvF_large.jpeg
Geruduk BGN, Massa Aksi Tuntut Program MBG Dihentikan Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223763//massa_dari_aliansi_mbg_watch_menggelar_aksi_di_depan_kantor_bgn-oGQA_large.jpeg
Massa Aksi Demo Geruduk Kantor BGN, Tuntut Evaluasi Program MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216377//demonstrasi-p42y_large.jpg
Usai Audiensi, Mahasiswa yang Demo di Kemendikdasmen Bubarkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216357//demonstrasi-dGuQ_large.jpg
Demo Depan Kemendikti, Mahasiswa Masih Bertahan di Tengah Guyuran Hujan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement