Mahasiswa Gelar Aksi Demo di Bundaran HI Pagi Ini, Ajukan 5 Tuntutan

JAKARTA - Ribuan massa dari BEM Universitas Indonesia (UI) akan menggelar aksi demo di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026). Mereka menggelar aksi kali ini lantaran prihatin terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.

"Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat, tidak ada yang berubah. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak, dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," kata Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Situasi yang dihadapi bangsa saat ini menurutnya bukan soal perbedaan politik, namun tentang seluruh rakyat yang dirugikan.

Selain itu, BEM UI juga mengkritik sikap pemerintah yang kerap mempertontonkan sikap minim akuntabilitas, arogansi, miskin empati, dan semakin jauh dari keberpihakan terhadap rakyat.

"Kepemimpinan yang baik seharusnya hadir untuk mendengar, melindungi, dan menjawab keresahan publik. Namun yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan. Lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab," katanya.

Dengan serangkaian permasalahan negeri ini, hal tersebut membuat BEM UI merasa terpanggil untuk turun ke jalan. BEM UI juga menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jalan karena aksi tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan di kawasan Bundaran HI.