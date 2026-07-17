Massa Aksi Demo Bubarkan Diri, Jalan Medan Merdeka Selatan Kembali Dibuka

JAKARTA - Massa mahasiswa yang menggelar aksi demo di Jalan Medan Merdeka Selatan mulai membubarkan diri. Saat ini, jalan tersebut telah kembali dibuka oleh pihak kepolisian dan arus lalu lintas di sekitarnya tampak padat.

Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi dari elemen mahasiswa UNJ dan Paramadina tersebut mulai membubarkan diri pada sekitar pukul 17.40 WIB. Para mahasiswa yang mengendarai sepeda motor melakukan konvoi menuju arah Stasiun Gambir untuk kembali ke rumah masing-masing.

Satu mobil komando pun terpantau telah meninggalkan lokasi aksi demo. Sebelum membubarkan diri, mereka berjanji akan melakukan aksi demo susulan ke depannya untuk terus menyuarakan aspirasi bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya.

Petugas kepolisian lantas membuka blokade kawat atau pembatas yang sebelumnya terpasang penuh di Jalan Medan Merdeka Selatan. Arus lalu lintas dari arah Patung Kuda menuju Stasiun Gambir sudah kembali berfungsi normal saat ini.

Arus lalu lintas dari arah Patung Kuda menuju Stasiun Gambir sempat padat merayap karena jalur baru saja dibuka. Sebaliknya, arus lalu lintas dari arah Stasiun Gambir menuju kawasan Patung Kuda terpantau ramai lancar.

Sejumlah mahasiswa yang masih berada di lokasi aksi demo sempat membagikan roti kepada pengendara yang melintas, khususnya kepada para pengemudi ojek online (ojol). Sementara itu, petugas kepolisian yang sebelumnya melakukan pengamanan juga tengah bersiap-siap untuk meninggalkan lokasi.

(Rahman Asmardika)

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