Jalan Jenderal Sudirman Arah Bundaran HI Ditutup, Arus Lalin Arah Tanah Abang Macet

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Sabtu (27/6/2026) telah menutup sejumlah ruas jalan sebagai persiapan acara pesta rakyat di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat yang digelar dalam rangka perayaan HUT Jakarta ke-499. Salah satu ruas jalan yang ditutup adalah Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI yang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.

Berdasarkan pantauan pada Sabtu sekira pukul 15.00 WIB, Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI telah dilakukan penutupan jalan oleh petugas kepolisian dan Dishub Jakarta. Penutupan jalan dilakukan tepat di sekitar Patung Jenderal Sudirman atau Halte Transjakarta Dukuh Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Penutupan dilakukan menggunakan cone barrier berwarna kuning dan dilakukan penjagaan oleh petugas kepolisian dan Dishub. Terdapat pula satu mobil milik Dishub Jakarta yang menampilkan reklame digital bertuliskan permintaan maaf atas penutupan jalanan itu dalam rangka peringatan HUT ke-499 Jakarta.

Arus lalu lintas di lokasi penutupan Jalan Jenderal Sudirman tampak macet parah. Kendaraan dari arah Semanggi dibelokkan ke arah kiri menuju Jalan Karet Pasar Baru Timur III menembus Jalan RM Margono Djojohadikoesoemo ataupun Jalan KH Mas Mansyur, baik yang ingin ke kawasan Tanah Abang maupun ke Manggarai.

Sedangkan di jalur sebaliknya, dari arah Monas menuju Semanggi kendaraannya sudah mulai sedikit karena di ujung Jalan MH Thamrin, tepatnya di kawasan Air Mancur Thamrin atau Patung Arjuna Wijaya, petugas juga melakukan penutupan jalan agar tidak melintas di kawasan Jalan MH Thamrin. Kendaraan dialihkan dengan dibelokkan ke Jalan Budi Kemuliaan ataupun Jalan Medan Merdeka Selatan.

(Rahman Asmardika)

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