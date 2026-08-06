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Disinggung Biaya Pendidikan Jakarta Lebih Mahal Ketimbang Singapura, Ini Respons Pramono

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |11:10 WIB
Disinggung Biaya Pendidikan Jakarta Lebih Mahal Ketimbang Singapura, Ini Respons Pramono
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang membandingkan biaya pendidikan di Jakarta lebih mahal ketimbang Singapura. Menurut Pramono persolan biaya pendidikan itu bersifat relatif.

Pramono lebih dulu menjelaskan, sekolah negeri di Jakarta mulai dari tingkatan SD hingga SMA/SMK telah gratis, termasuk 103 sekolah swasta. Menurutnya satuan pendidikan di Jakarta yang masih memungut biaya hanya sekolah swasta unggulan.

"Tetapi di Jakarta ini hampir semua anak didik sebenarnya kecuali sekolah-sekolah swasta yang unggul ya, itu sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah DKI Jakarta," kata Pramono sata ditemukan di Jakarta Selatan, Kamis (6/8/2026).

"Sekolah swasta gratis yang kemarin itu 103, akan kita tambah sebentar lagi," sambungnya.

Tak hanya menggratiskan sekolah, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki berbagai progam bantuan pendidikan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga pemutihan ijazah. Progam ini dirancang untuk peserta didik yang mengalami kesulitan biaya pendidikan.

 

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