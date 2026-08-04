Musim Kemarau, Pramono Tunggu Waktu Tepat Gelar Operasi Modifikasi Cuaca

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum akan langsung melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) meski musim kemarau tengah berlangsung. Pelaksanaan OMC masih menunggu kondisi yang dinilai tepat, terutama terkait keberadaan awan sebagai sasaran penyemaian.

Sembari menunggu waktu yang ideal, Pemprov DKI akan memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran, termasuk di sejumlah tempat pembuangan sampah (TPS).

Hal tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung usai meninjau dampak kebakaran di TPS liar di Jalan Penggilingan Baru, Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (4/8/2026).

"Sekarang ini kita sudah masuk pada El Nino, musim yang sangat panjang kering, maka ini kalau tidak dijaga bersama-sama kemungkinan untuk kebakaran itu tinggi sekali," kata Pramono.