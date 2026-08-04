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Viral Mal Pasang Pagar Tinggi Imbas Isu Demo Agustus, Polri Perkuat Intelijen hingga Patroli Siber

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |03:00 WIB
Viral Mal Pasang Pagar Tinggi Imbas Isu Demo Agustus, Polri Perkuat Intelijen hingga Patroli Siber
Viral Mal Pasang Pagar Tinggi Imbas Isu Demo Agustus
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JAKARTA - Polri memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai pusat kegiatan ekonomi nasional tetap berada dalam kondisi aman dan terkendali.

Kepastian tersebut disampaikan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap penguatan sistem pengamanan dengan memasang pagar di sejumlah kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, kawasan industri, dan objek vital nasional di Jakarta maupun daerah lainnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa Polri terus mengedepankan langkah-langkah preventif guna memastikan aktivitas masyarakat dan roda perekonomian nasional berjalan dengan baik.

"Polri terus melaksanakan patroli rutin, penguatan kegiatan intelijen, deteksi dini, pengamanan objek vital nasional, patroli siber, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya,”ujar kata Isir, Jakarta, Senin (3/8/2026).

“Seluruh langkah tersebut dilakukan untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif," lanjutnya.

Langkah antisipatif tersebut dilakukan secara berlapis dengan melibatkan seluruh satuan kewilayahan, mulai dari tingkat Mabes Polri, polda, polres, hingga polsek.

Pengamanan difokuskan pada kawasan strategis yang memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, Polri juga terus melakukan pemantauan secara real time melalui berbagai sistem yang dimiliki, termasuk Daily Operational Reporting System (DORS) yang menjadi sarana pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia.

 

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Topik Artikel :
Pagar Agustus viral aksi demo demo
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