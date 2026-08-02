Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Mal Pasang Pagar Pengaman, DPR: Jangan Terburu-buru Tarik Kesimpulan

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |22:06 WIB
Heboh Mal Pasang Pagar Pengaman, DPR: Jangan Terburu-buru Tarik Kesimpulan
Banyak Mal mulai memasang pagar tinggi diduga sebagai antisipasi demo. (Foto: SIndonews)
A
A
A

JAKARTA – Pemasangan pagar pengaman di sejumlah pusat perbelanjaan di beberapa kota besar di Indonesia dalam beberapa hari terakhir telah memicu perbincangan di tengah masyarakat tentang dugaan antisipasi demonstrasi besar-besaran. Terkait hal ini, Komisi I DPR RI meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menarik kesimpulan prematur terkait situasi keamanan di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai bahwa munculnya spekulasi di ruang publik adalah hal yang wajar sebagai respons atas perubahan visual di fasilitas umum. Namun, ia menekankan pentingnya menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang sebelum menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada keterangan resmi dari pihak berwenang. Ruang publik perlu dijaga dari beredarnya informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Dave kepada wartawan, Minggu (2/8/2026).

Dari informasi yang diterima dari aparat keamanan, Dave menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada informasi resmi yang menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap keamanan nasional, terutama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Karena itu, setiap dugaan sebaiknya disikapi secara proporsional dan berlandaskan fakta, bukan spekulasi yang justru dapat memicu kekhawatiran yang tidak berdasar," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233487//hasan_nasbi-PG5Y_large.jpg
Heboh Mal Pasang Pagar Tinggi, Penasihat Prabowo: Doakan Bangsa Kita Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/16/3232317//ilustrasi-d2MT_large.jpg
MK Larang Operator Hanguskan Sisa Kuota, DPR Minta Sistem Layanan Segera Diubah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230711//anggota_komisi_i_dpr_tb_hasanuddin-mweF_large.jpg
DPR Minta TNI Usut Tuntas Ledakan Gudang Amunisi di Madiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/337/3226948//anggota_komisi_i_dpr_ri_oleh_soleh-P7r8_large.jpg
5 Calon Manajer Kopdes Meninggal, Komisi I DPR Desak Latsarmil Peserta SPPI Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/15/337/3224608//ilustrasi-Bh0e_large.jpg
Sambut Baik Perjanjian Damai AS-Iran, DPR RI: Jangan Sampai Dirusak Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222162//dave_laksono-Ugch_large.jpg
DPR Pastikan TNI AL Berhak Setop Kapal Jenis Apa Pun Pelanggar Kedaulatan NKRI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement