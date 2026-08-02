Heboh Mal Pasang Pagar Pengaman, DPR: Jangan Terburu-buru Tarik Kesimpulan

JAKARTA – Pemasangan pagar pengaman di sejumlah pusat perbelanjaan di beberapa kota besar di Indonesia dalam beberapa hari terakhir telah memicu perbincangan di tengah masyarakat tentang dugaan antisipasi demonstrasi besar-besaran. Terkait hal ini, Komisi I DPR RI meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menarik kesimpulan prematur terkait situasi keamanan di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai bahwa munculnya spekulasi di ruang publik adalah hal yang wajar sebagai respons atas perubahan visual di fasilitas umum. Namun, ia menekankan pentingnya menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang sebelum menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

"Kami mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada keterangan resmi dari pihak berwenang. Ruang publik perlu dijaga dari beredarnya informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Dave kepada wartawan, Minggu (2/8/2026).

Dari informasi yang diterima dari aparat keamanan, Dave menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada informasi resmi yang menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap keamanan nasional, terutama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Karena itu, setiap dugaan sebaiknya disikapi secara proporsional dan berlandaskan fakta, bukan spekulasi yang justru dapat memicu kekhawatiran yang tidak berdasar," ujarnya.