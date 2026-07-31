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Heboh Mal Pasang Pagar Tinggi, Penasihat Prabowo: Doakan Bangsa Kita Aman

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |19:57 WIB
Heboh Mal Pasang Pagar Tinggi, Penasihat Prabowo: Doakan Bangsa Kita Aman
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi buka suara soal pemasangan pagar tinggi di beberapa mal besar di Jakarta hingga Surabaya. Hasan pun meminta masyarakat tidak perlu terpancing narasi yang menebar ketakutan terkait pemasangan pagar tersebut.

Pemasangan pagar tinggi di mal-mal viral hingga memicu pertanyaan di masyarakat menjelang Agustus 2026 karena dikaitkan dengan aksi demonstrasi.

“Kita doakan bangsa kita aman. Jadi kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan tuh sebaiknya diklarifikasi juga,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Hasan juga meminta kalangan media melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kebenaran berbagai informasi yang beredar di masyarakat.

“Teman-teman kan juga... teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri. Bisa bikin cek fakta benar enggak fearmongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Kan teman-teman bisa cek di lapangan,” katanya.

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