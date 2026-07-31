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Terungkap! Orang yang Culik Atlet Golf Jesslyn di Resto Jakpus Ternyata Suruhan Ibunya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |15:00 WIB
Terungkap! Orang yang Culik Atlet Golf Jesslyn di Resto Jakpus Ternyata Suruhan Ibunya
Atlet golf putri Jesslyn Wijaya Lay (Foto: IG jesswijgol)
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JAKARTA - Polisi mengungkap perkembangan terbaru dalam penyelidikan kasus hilangnya atlet golf putri Jesslyn Wijaya Lay yang sebelumnya dilaporkan diduga menjadi korban penculikan saat menghadiri acara ulang tahun keluarga di sebuah restoran di kawasan Jakarta Pusat. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa orang-orang yang membawa Jesslyn dari lokasi merupakan pihak yang diminta oleh ibunya.

"Ada orang-orang yang disuruh oleh ibunya, ibunya Jesslyn yang suruh," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra di Polda Metro Jaya, Jumat (31/7/2026).

Dari hasil penelusuran kepolisian, setelah meninggalkan restoran tersebut, Jesslyn bersama ibunya dan tantenya melakukan perjalanan ke luar negeri. Berdasarkan data manifes penumpang, mereka berangkat dari Bandara Ahmad Yani, Semarang, menuju Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan ke Bangkok, Thailand.

"Jesslyn kami dapat informasi dia mulai dari TKP, terus kemudian ke Semarang. Kemudian naik pesawat dari Bandara Ahmad Yani ke Malaysia, lanjut ke Bangkok. Itu bersama dengan ibunya dan tantenya," ujarnya.

Roby mengatakan, penyidik kini berupaya berkomunikasi langsung dengan Jesslyn untuk memastikan kronologi sebenarnya. Keterangan dari Jesslyn akan menjadi dasar dalam menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam peristiwa tersebut.

"Ini tergantung dari bagaimana pengakuannya Jesslyn. Kalau memang ternyata dia tidak keberatan, kemudian ikut ke Semarang, kemudian sampai dengan Bangkok itu dengan kesadarannya sendiri dan tanpa paksaan, baik secara fisik maupun psikologi, itu tidak ada perbuatan pidananya," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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