Horor! Wanita Pengunjung Rumah Hantu Tewas Misterius saat Keluar Uji Nyali

TULUNGAGUNG - Seorang pengunjung wanita tewas setelah keluar dari wahana rumah hantu yang ada di salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Korban berinisial BNW (38) warga Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

Kasi Humas Polres Tulungagung Iptu Nanang Murdianto mengatakan, berdasarkan penyelidikan awal, korban berada di dalam wahana bersama rekannya selama sekitar tiga menit. Setelah keluar, korban sempat berada di depan pintu keluar sebelum tiba-tiba terjatuh.

Wajah korban kemudian terbentur kursi kayu yang berada di lokasi. Pengunjung dan petugas wahana langsung berusaha memeriksa kondisinya.

"Korban awalnya memasuki wahana rumah hantu bersama rekannya di pusat perbelanjaan yang ada di wilayah Tulungagung. Beberapa menit kemudian korban sempat berlari lalu berdiri di depan pintu keluar. Kemudian tiba-tiba terjatuh dan dekat korban ada kursi. Wajah korban saat jatuh terbentur kursi," ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Petugas medis yang tiba di lokasi kemudian melakukan pemeriksaan. Korban dinyatakan telah meninggal dunia.

"Saksi dan petugas mengecek korban, saat itu sudah tidak ada tanda kehidupan. Pengelola lalu menghubungi Polsek,"imbuhnya.

Tim Inafis Polres Tulungagung bersama tenaga medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Iskak turut melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara.