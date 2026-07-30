Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral Power Bank Terbakar di Kabin Pesawat Batik Air, Ini Kronologinya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |18:20 WIB
Viral Power Bank Terbakar di Kabin Pesawat Batik Air, Ini Kronologinya
Pesawat Batik Air. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penerbangan Batik Air dengan rute Makassar-Jakarta dilanda kepanikan setelah sebuah power bank milik salah satu penumpang terbakar di kabin pesawat. Insiden ini terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial.

Corporate Communications Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro menerangkan, peristiwa tersebut terjadi di dalam kabin pesawat pada penerbangan ID-6143 rute Makassar-Jakarta, Selasa (29/7/2026) lalu.

Danang menjelaskan, insiden bermula ketika sebuah power bank milik salah seorang penumpang mengeluarkan asap yang kemudian disusul percikan api saat pesawat tengah mengudara.

"Awak kabin yang telah mendapat pelatihan penanganan keadaan darurat langsung menjalankan prosedur keselamatan sesuai standar operasional. Penanganan dilakukan menggunakan peralatan keselamatan yang tersedia di dalam pesawat sehingga kondisi dapat segera dikendalikan dan tidak berkembang lebih lanjut," kata Danang dalam keterangannya Kamis (30/7/2026).

Selama proses tersebut, kata dia, awak kabin juga memastikan keamanan penumpang yang berada di sekitar lokasi kejadian serta terus berkoordinasi dengan kapten penerbang sesuai prosedur operasional penerbangan.

Setelah situasi dinyatakan aman, penerbangan dilanjutkan hingga pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Seluruh penumpang dan awak pesawat dipastikan tidak mengalami gangguan akibat insiden tersebut.

"Batik Air kembali mengingatkan bahwa penggunaan power bank selama penerbangan telah diatur dalam ketentuan keselamatan penerbangan. Penumpang tidak diperkenankan menggunakan power bank untuk mengisi daya perangkat elektronik selama pesawat mengudara," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/338/3233178//ganjal_atm-h7Cg_large.jpg
Tepergok Warga, 3 Pelaku Ganjal ATM Dikejar Lalu Diikat di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/612/3233045//jeje_slebew-9i5h_large.jpg
Profil dan Potret Jeje Slebew, TikToker yang Ngaku Kena Santet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/612/3233059//viral-0Js3_large.jpg
Viral! Murid dan Guru Menikah dengan Beda Usia 23 Tahun, Netizen: Cocok Aja Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/338/3233012//viral-7oEQ_large.jpg
Viral! Pedagang Martabak Mini Jadi Korban Pencurian, HP Buat Kado Anak Digondol Maling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/624/3232972//londo_ireng-pz6j_large.jpg
Apa Arti Londo Ireng yang Viral di Media sosial? Ini Asal-usulnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/340/3232969//viral-ETMz_large.jpg
Tangis Keluarga Pecah Sambut Jenazah Pencuri Motor yang Viral Usai Tewas Dikeroyok di Morowali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement