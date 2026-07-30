Viral Power Bank Terbakar di Kabin Pesawat Batik Air, Ini Kronologinya

JAKARTA - Penerbangan Batik Air dengan rute Makassar-Jakarta dilanda kepanikan setelah sebuah power bank milik salah satu penumpang terbakar di kabin pesawat. Insiden ini terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial.

Corporate Communications Strategic of Batik Air, Danang Mandala Prihantoro menerangkan, peristiwa tersebut terjadi di dalam kabin pesawat pada penerbangan ID-6143 rute Makassar-Jakarta, Selasa (29/7/2026) lalu.

Danang menjelaskan, insiden bermula ketika sebuah power bank milik salah seorang penumpang mengeluarkan asap yang kemudian disusul percikan api saat pesawat tengah mengudara.

"Awak kabin yang telah mendapat pelatihan penanganan keadaan darurat langsung menjalankan prosedur keselamatan sesuai standar operasional. Penanganan dilakukan menggunakan peralatan keselamatan yang tersedia di dalam pesawat sehingga kondisi dapat segera dikendalikan dan tidak berkembang lebih lanjut," kata Danang dalam keterangannya Kamis (30/7/2026).

Selama proses tersebut, kata dia, awak kabin juga memastikan keamanan penumpang yang berada di sekitar lokasi kejadian serta terus berkoordinasi dengan kapten penerbang sesuai prosedur operasional penerbangan.

Setelah situasi dinyatakan aman, penerbangan dilanjutkan hingga pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Seluruh penumpang dan awak pesawat dipastikan tidak mengalami gangguan akibat insiden tersebut.

"Batik Air kembali mengingatkan bahwa penggunaan power bank selama penerbangan telah diatur dalam ketentuan keselamatan penerbangan. Penumpang tidak diperkenankan menggunakan power bank untuk mengisi daya perangkat elektronik selama pesawat mengudara," ujarnya.