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Satpam Tewas Terborgol di Waduk Jatiluhur, Polisi Bidik Keterlibatan Geng Motor

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |14:35 WIB
Satpam Tewas Terborgol di Waduk Jatiluhur, Polisi Bidik Keterlibatan Geng Motor
Satpam Tewas Terborgol di Waduk Jatiluhur
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PURWAKARTA - Kematian Sumarna (43), satpam yang tewas terborgol di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, masih belum terungkap. Polisi masih memburu petunjuk yang dapat mengarah kepada pelaku.

Satreskrim Polres Purwakartamendalami keterangan keluarga, serta melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) ulang. Polisi juga berusaha mengumpulkan rekaman kamera pengawas dari kawasan sekitar. Selain itu, polisi juga mendalami dugaan keterlibatan geng motor.

Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP I Made Purwantara meminta masyarakat membantu memberikan informasi apabila mengetahui kejadian yang berkaitan dengan kematian korban.

“Kami mohon dukungan dari masyarakat Purwakarta. Hari ini kami masih pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada di lapangan dan juga lakukan olah TKP ulang serta merekam data CCTV. Kami juga minta keterangan keluarga dari awal,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Penyelidikan menghadapi kendala karena tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut. Kejadian diduga berlangsung pada dini hari ketika kondisi kawasan sekitar sepi.

Polisi juga belum menemukan rekaman CCTV yang secara langsung memperlihatkan rangkaian peristiwa sebelum korban ditemukan meninggal. “Kendala terkait CCTV di TKP, waktu kejadian dini hari dan saksi di TKP nihil,” ucapnya.

Penyidik mendalami dugaan keterlibatan kelompok geng motor. Namun, polisi menegaskan dugaan tersebut belum dapat disimpulkan karena pemeriksaan masih berlangsung.

 

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