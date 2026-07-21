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Laporan Penculikan Dicabut, Polisi Tetap Cari Atlet Golf Jesslyn Wijaya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |15:35 WIB
Laporan Penculikan Dicabut, Polisi Tetap Cari Atlet Golf Jesslyn Wijaya
Atlet Golf, Jesslyn Wijaya diduga diculik (foto: IG jesswigolf)
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JAKARTA - Polisi menyatakan masih terus melakukan pencarian terhadap atlet golf putri Jesslyn Wijaya Lay, yang diduga diculik di sebuah restoran di Jakarta Pusat (Jakpus). Pencarian terus dilakukan, meski pihak pelapor telah mencabut laporan dugaan penculikan tersebut.

"Perkembangan terbarunya adalah pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026, pelapor datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk mencabut laporan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra saat dihubungi, Selasa (21/7/2026).

Roby menyebut, pelapor berinisial NA yang mencabut laporan merupakan rekan korban. Meski demikian, ia memastikan proses penyelidikan tetap berlanjut untuk mengetahui apakah korban benar menjadi korban penculikan atau tidak.

"Namun kami dari Polres Jakpus belum menghentikan penyelidikan, karena kami masih belum menemukan fakta yang sebenarnya terjadi, apakah terdapat unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Roby memperkirakan korban saat ini telah berada di luar Jakarta. Karena itu, penyelidikan difokuskan untuk melacak pergerakan terduga penculik melalui rekaman CCTV, termasuk mendatangi rumah korban.

"Ada kemungkinan tidak di Kota Jakarta. Namun kami masih melakukan penyelidikan sampai menemukan apakah peristiwa ini terjadi atas kemauan korban atau memang terdapat dugaan tindak pidana penculikan seperti yang dilaporkan di awal," ujarnya.

 

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