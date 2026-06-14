Polisi Buru Pelaku Percobaan Penculikan Lansia di PIK, 2 Pelaku Teridentifikasi

JAKARTA - Polisi memburu pelaku percobaan penculikan seorang lansia berinisial GH (70) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara. Sejauh ini, polisi sudah berhasil mengidentifikasi kedua pelaku.

"Dua terduga pelaku sudah teridentifikasi," ujar Kanit Reskrim Polsek Penjaringan, AKP Sampson Sosa Hutapea kepada wartawan, Minggu (14/6/2026).

Sejalan dengan itu, polisi juga telah memeriksa sebanyak enam saksi terkait peristiwa ini. Polisi juga meminta keterangan terhadap GH yang merupakan korban.

Polisi masih mendalami motif di balik percobaan penculikan ini. "Korban, saksi sudah diperiksa semua. Saksi ada enam sudah diperiksa," pungkasnya.

Sebelumnya, Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria lanjut usia (lansia), melawan pria tak dikenal yang diduga hendak menculiknya di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Penjaringan, Jakarta Utara, viral di media sosial.

Korban berinisial GH (70) nyaris menjadi korban penculikan, saat sedang berjalan di salah satu kawasan perumahan di PIK.