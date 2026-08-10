Dikabarkan Kritis, Iran Rilis Video Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei

TEHERAN - Iran telah merilis sebuah video langka yang menampilkan Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei. Video tersebut muncul menyusul adanya laporan yang menyebutkan bahwa ia berada dalam kondisi kritis.

Video yang ditayangkan oleh kantor berita semiresmi Mehr News Agency itu memperlihatkan Mojtaba dikelilingi oleh beberapa orang dan tampak sedang berbicara kepada mereka.

Mehr tidak merinci kapan atau di mana video tersebut direkam, atau pun mengidentifikasi orang-orang yang mendampinginya.

Kantor berita tersebut melaporkan pada Minggu (9/8/2026) bahwa Mojtaba bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, yang kini memasuki tahun ketiga masa jabatannya.

Pertemuan mereka membahas berbagai tantangan yang dihadapi Iran saat ini, termasuk kebutuhan penghidupan masyarakat dan konflik militer dengan Amerika Serikat (AS), "serta interaksi ekonomi dengan mitra asing," tambah laporan tersebut, sebagaimana dilansir Anadolu.