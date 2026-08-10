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Tragis! Satpam Tebas Pria Pakai Badik di Kantor KPUD karena Kopinya Diludahi

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |01:00 WIB
Tragis! Satpam Tebas Pria Pakai Badik di Kantor KPUD karena Kopinya Diludahi
Satpam Tebas Pria Pakai Badik di Kantor KPUD
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WAJO – Peristiwa pembacokan terjadi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Bau Mahmud, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Seorang petugas keamanan (satpam) berinisial BA (43)  menyerang dan menganiaya seorang staf KPU berinisial AW (47) menggunakan senjata tajam jenis badik.

Aksi nekat pelaku diduga dipicu rasa sakit hati dan emosi karena kopi miliknya diduga diludahi oleh korban.

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, insiden bermula saat pelaku mendatangi korban untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan tindakan kurang menyenangkan tersebut.

"Peristiwa berawal saat pelaku mendatangi korban untuk meminta penjelasan terkait kopi yang diminumnya yang diduga telah diludahi oleh korban," ujar Kapolsek Tempe, Iptu Irwan, dikutip, Minggu (9/8/2026).

Namun, korban menyangkal tuduhan tersebut dan tidak memberikan jawaban yang baik. Pelaku yang merasa diolok-olok dan tersulut emosi langsung mencabut sebilah badik dari pinggangnya, lalu mengayunkannya secara kalap ke arah korban berkali-kali.

Akibat sabetan senjata tajam tersebut, korban mengalami luka robek pada tangan kiri, luka gores pada lengan kanan, serta luka di bagian leher dan dada sebelah kiri.

Korban yang bersimbah darah langsung dilarikan ke RSUD Lamaddukelleng Sengkang guna mendapatkan penanganan medis darurat.

Polsek Tempe yang menerima laporan kejadian bergerak cepat mengamankan pelaku beserta barang bukti sebilah badik.

Irwan menambahkan, antara korban dan pelaku diketahui memang sering berselisih paham sebelum insiden penikaman ini terjadi.

 

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Topik Artikel :
Wajo penganiayaan Pembacokan
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