Festival Lembah Baliem Papua Digegerkan Penembakan, 2 Orang Jadi Korban

JAKARTA - Penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) terjadi saat rangkaian acara Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) 2026 di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Insiden tersebut mengakibatkan dua orang warga terluka.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito membenarkan adanya penembakan tersebut. Dia menyebut peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.45 WIT.

"Telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal di Distrik Walesi, tepatnya di pintu masuk atau gerbang utama lokasi Festival Budaya Lembah Baliem,” kata Cahyo saat dikonfirmasi, Sabtu (8/8/2026).

Cahyo menerangkan, akibat penembakan tersebut, dua warga mengalami luka tembak pada bagian tangan dan kaki.

"Akibat dari penembakan menyebabkan dua orang korban terluka. Yang satu menderita luka tembak pada lutut kanan, yang satu luka tembak pada punggung tangan ya, mungkin karena tangan lagi di atas paha jadi ketembak, tembus dari punggung tangan tembus ke pahanya," ujar dia.