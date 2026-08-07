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Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba di Diskotek Five Star Bali, Ini Penampakannya!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 07 Agustus 2026 |13:25 WIB
Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba di Diskotek Five Star Bali, Ini Penampakannya!
Bareskrim Bongkar Peredaran Narkoba di Diskotek Five Star Bali
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JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengungkapan kasus dugaan peredaran narkotika di tempat hiburan malam (THM) Five Star di Denpasar, Bali.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyebut bahwa, pengungkapan dugaan peredaran narkotika di Five Star dilakukan pada Jumat (7/8/2026) sekira pukul 00.40 WITA.

"Melakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba di Tempat Hiburan Malam (THM) Five Star, yang berlokasi di Kota Denpasar, Bali," kata Eko kepada awak media, Jakarta.

Eko mengungkapkan, dugaan peredaran narkoba di hiburan malam tersebut diduga dilakukan oleh pihak manajemen Five Star.  "Yang dilakukan oleh pihak manajemen THM tersebut," ujar Eko.

Namun Eko belum merinci secara detail. Pasalnya, kata Eko, dewasa ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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