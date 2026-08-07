Breaking News: Penembakan Massal di Sekolah Thailand Tewaskan 6 Orang, Termasuk Guru dan Siswa

BANGKOK - Seorang siswa di sebuah sekolah di Thailand dilaporkan menembak mati seorang guru dan melukai beberapa orang lainnya sebelum mengakhiri hidupnya sendiri pada Jumat, (7/8/2026). Menurut laporan media setempat, penembakan tersebut terjadi di Sekolah Debsirin Nonthaburi di distrik Bang Kruai, Provinsi Nonthaburi, yang merupakan bagian dari wilayah metropolitan Bangkok.

Polisi mengatakan enam orang tewas dalam penembakan tersebut, dengan sejumlah informasi menyebutkan jumlah itu terdiri dari tiga guru dan tiga siswa. Sementara 15 orang lainnya mengalami luka-luka, dua di antaranya dalam keadaan kritis.

Pelaku penembakan juga tewas bunuh diri setelah melakukan aksinya.

Gambar-gambar yang beredar secara daring memperlihatkan senjata yang diduga digunakan dalam serangan tersebut—sebuah pistol semi-otomatis yang umum ditemukan di Thailand—beserta puluhan butir peluru kaliber 9mm.

Menurut catatan resmi, sekolah tersebut memiliki sekitar 3.100 siswa dan 147 guru selama tahun ajaran 2025.