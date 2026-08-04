Momen Prabowo Antar Langsung Kepulangan PM Thailand Anutin di Halim

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengantarkan langsung kepulangan Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (4/8/2026) sore.

Momen perpisahan kedua pemimpin negara berlangsung hangat usai rangkaian kunjungan resmi PM Anutin selama dua hari di Indonesia.

Setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, PM Anutin turun dari kendaraan langsung disambut Presiden Prabowo. Keduanya terlihat berbincang santai beberapa saat sebelum PM Thailand menuju pesawat Royal Thai Air Force yang akan membawanya kembali ke negaranya.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pelepasan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Suasana penuh keakraban juga terlihat ketika PM Anutin menyalami satu per satu jajaran menteri yang hadir. Bahkan, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapat pelukan dari PM Anutin sebelum berjabat tangan. Teddy juga sempat memberikan hormat sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara tersebut.