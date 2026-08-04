Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Antar Langsung Kepulangan PM Thailand Anutin di Halim

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |18:54 WIB
Momen Prabowo Antar Langsung Kepulangan PM Thailand Anutin di Halim
Momen Prabowo Antar Langsung Kepulangan PM Thailand
A
A
A

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto mengantarkan langsung kepulangan Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (4/8/2026) sore.

Momen perpisahan kedua pemimpin negara berlangsung hangat usai rangkaian kunjungan resmi PM Anutin selama dua hari di Indonesia.

Setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, PM Anutin turun dari kendaraan langsung disambut Presiden Prabowo. Keduanya terlihat berbincang santai beberapa saat sebelum PM Thailand menuju pesawat Royal Thai Air Force yang akan membawanya kembali ke negaranya.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pelepasan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Suasana penuh keakraban juga terlihat ketika PM Anutin menyalami satu per satu jajaran menteri yang hadir. Bahkan, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mendapat pelukan dari PM Anutin sebelum berjabat tangan. Teddy juga sempat memberikan hormat sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/320/3234140//prabowo_subianto-6z8d_large.jpg
Prabowo Minta Atasi Pemadaman Listrik dan Jaga Harga BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/320/3234131//bahlil-LbYX_large.jpg
Prabowo Turun Tangan, Perintahkan Bahlil Selesaikan Pemadaman Listrik di Kalimantan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/320/3234127//hashim-yvnV_large.jpg
Hashim Jamin Investasi Thailand Aman di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/320/3234029//prabowo-qNJ4_large.jpg
Prabowo-PM Thailand Sepakati Penguatan Investasi dan Perdagangan USD20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/51/3233947//erick_thohir-74Sl_large.jpg
Arahan Presiden Prabowo, PSSI Siap Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233994//prabowo-vf9H_large.jpg
Canda Prabowo di Depan PM Thailand: Banyak Orang Mengira Bali Ibu Kota Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement