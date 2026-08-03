Canda Prabowo di Depan PM Thailand: Banyak Orang Mengira Bali Ibu Kota Indonesia

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan candaannya saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/8/2026).

Awalnya Prabowo mengucapkan selamat datang di Indonesia kepada PM Anutin. Namun, kunjungan PM Anutin ke Jakarta kali ini adalah pertama kalinya. Sebelumnya, dia pernah berkunjung ke Bali. Kemudian, Prabowo berkelakar bahwa banyak orang mengira kalau Bali adalah ibu kota Indonesia.

"Selamat datang di Indonesia. Jadi, saya mengerti ini adalah kunjungan pertama Anda ke Jakarta? Ya. Meskipun Anda pernah ke Bali. Banyak orang mengira Bali adalah ibu kota Indonesia," kata Prabowo kepada Anutin.

Suasana pertemuan pun berlangsung hangat. Selain menyampaikan sambutan, Prabowo juga mengucapkan selamat kepada Anutin atas terpilihnya sebagai Perdana Menteri Kerajaan Thailand.

"Seperti yang Anda ketahui, hubungan antara Indonesia dan Thailand telah terjalin sejak lama. Kita memiliki hubungan yang sangat baik. Kita mungkin memiliki beberapa masalah komersial yang ingin kita selesaikan secepat mungkin dan sebaik mungkin," katanya.

Prabowo menegaskan komitmennya untuk mempererat kerja sama kedua negara di berbagai sektor. Menurutnya, Indonesia dan Thailand memiliki fondasi hubungan yang kuat sebagai sesama negara anggota ASEAN dengan potensi ekonomi yang besar.