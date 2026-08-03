Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Terima Pokok-Pokok Haluan Negara, Jadi Arah Perjalanan Pemerintahan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |17:49 WIB
Prabowo Terima Pokok-Pokok Haluan Negara, Jadi Arah Perjalanan Pemerintahan
Prabowo Terima Pokok-Pokok Haluan Negara/Okezone
A
A
A

JAKARTA -  Presiden Prabowo Subianto menerima konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diserahkan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menyatakan PPHN sebaiknya menjadi pedoman pembangunan yang berlaku lintas pemerintahan, bukan hanya untuk satu periode kepemimpinan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, konsep yang diserahkan kepada Presiden Prabowo merupakan hasil pembahasan tim yang dibentuk MPR sejak tahun lalu. Selain menyerahkan dokumen tersebut, MPR juga berdiskusi dengan Presiden Prabowo mengenai sejumlah substansi yang termuat dalam PPHN.

"Kami menyampaikan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara yang pada tahun lalu masih berupa draf dan dalam pembahasan oleh tim yang kami bentuk. Pada kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi dengan beliau mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara," kata Muzani usai bertemu Prabowo.

Menurut Muzani, pertemuan berlangsung dalam suasana yang baik dan menghasilkan pembahasan yang produktif.

"Demikian pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai,"imbuhnya.

Prabowo, kata Muzani, prinsipnya menyerahkan kepada MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. "Sebab, PPHN tidak dimaksudkan hanya untuk pemerintahan sesaat, melainkan menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan yang melintasi berbagai periode," katanya.

Oleh karena itu, Muzani kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan PPHN sebagai pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.

Muzani mengatakan, Prabowo menyambut baik gagasan-gagasan tersebut. Bahkan, Prabowo memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai poin, antara lain mengenai proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233964//pemerintah-EKHp_large.jpg
Putus Rantai Kemiskinan, Pemerintah Bangun Sekolah Rakyat Merah Putih di Pulau Rempang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233958//prabowo-PpG7_large.jpg
Prabowo Sambut PM Thailand Anutin di Istana Merdeka Diiringi Tari Jaipong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233921//mpr-wjF5_large.jpg
Temui Prabowo, Pimpinan MPR Sampaikan Undangan Sidang Tahunan pada 14 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/51/3233912//ketua_umum_pssi_erick_thohir-xnym_large.jpg
Buka Kongres Biasa PSSI 2026, Erick Thohir Bacakan Surat Presiden Prabowo: Indonesia Layak Tampil di Piala Dunia 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233840//presiden_prabowo_subianto-mU0F_large.jpg
Prabowo Akan Bertemu PM Thailand, Siap Umumkan Roadmap Kemitraan Strategis 2026-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/337/3233804//anutin_charnvirakul-keDM_large.jpg
PM Thailand Tiba di Jakarta, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di 10 Jalan Protokol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement