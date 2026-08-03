Temui Prabowo, Pimpinan MPR Sampaikan Undangan Sidang Tahunan pada 14 Agustus

JAKARTA - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk menyampaikan undangan resmi menghadiri Sidang Tahunan MPR yang akan digelar pada Jumat, 14 Agustus 2026. Sidang tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda kenegaraan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Undangan disampaikan langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR, yakni Eddy Soeparno, Hidayat Nur Wahid, Lestari Moerdijat, Rusdi Kirana, Bambang Wuryanto, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Muzani mengatakan, penyampaian undangan kepada kepala negara merupakan agenda yang rutin dilakukan menjelang Sidang Tahunan MPR.

"Ya, seperti halnya biasa kita lakukan dengan beberapa lembaga negara, dan hari ini kedatangan kami untuk mengundang Presiden menghadiri Sidang Tahunan MPR yang rencananya akan digelar pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus. Itulah kira-kira," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Saat ditanya apakah terdapat hal yang berbeda pada pelaksanaan Sidang Tahunan MPR tahun ini, Muzani belum memberikan penjelasan lebih lanjut.