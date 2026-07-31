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Waspada Geopolitik Dunia, Prabowo: Perang Ukraina Lebih Lama dari PD I, Bisa Lampaui PD II

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |16:48 WIB
Waspada Geopolitik Dunia, Prabowo: Perang Ukraina Lebih Lama dari PD I, Bisa Lampaui PD II
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Setpres/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyoroti perang Ukraina yang hingga saat ini masih berlangsung. Bahkan, Prabowo menyebut perang di Ukraina telah berlangsung lebih lama dibandingkan Perang Dunia (PD) I dan berpotensi melampaui durasi PD II.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri pertemuan dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Prabowo mengatakan, sejak awal pemerintahannya telah mengingatkan berbagai pihak agar mewaspadai kondisi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu, khususnya perang di sejumlah negara.

“Kita masih menghadapi yang saya waktu pertemuan-pertemuan pertama kita di awal pemerintahan saya, saudara datang ke saya pun saya sudah di mana-mana saya sudah warning, bahkan sebelumnya pun saya sudah warning, hati-hati situasi dunia, situasi geopolitik sudah sangat-sangat rawan, sangat-sangat rawan. Di mana-mana terjadi perang dahsyat,” kata Prabowo.

Ia kemudian menyoroti konflik Rusia-Ukraina yang menurutnya telah berlangsung lebih lama dari PD I dan berpotensi melebihi lamanya PD II.

“Di kontinen di benua Eropa perang besar. Perang besar ini di Ukraina ini sudah lebih lama dari Perang Dunia I. Ah ini mungkin akan lebih lama dari Perang Dunia II,” ujarnya.

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