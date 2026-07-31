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Prabowo Akan Anugerahkan Tanda Jasa ke Sejumlah Tokoh saat HUT Ke-81 RI

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |14:22 WIB
Prabowo Akan Anugerahkan Tanda Jasa ke Sejumlah Tokoh saat HUT Ke-81 RI
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menganugerahkan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada sejumlah tokoh, institusi, maupun organisasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan, penganugerahan akan digelar di Istana Negara sebagaimana tradisi setiap peringatan HUT RI.

"Teman-teman, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan selanjutnya adalah Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang akan dilaksanakan di Istana Negara seperti biasa dalam setiap peringatan HUT RI," ujar Juri saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Juri menjelaskan, Presiden Prabowo akan memberikan penghargaan tersebut kepada individu maupun institusi yang dinilai memiliki jasa dan pengabdian bagi bangsa dan negara.

"Tanda jasa dan tanda kehormatan juga akan diberikan tahun ini oleh Presiden Republik Indonesia kepada seseorang atau kepada kesatuan atau institusi pemerintah atau organisasi atau figur-figur tertentu atas jasa, prestasi, darma bakti, dan kesetiaan yang luar biasa bagi bangsa dan negara," katanya.

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