Cegah Kecelakaan, Prabowo Minta Ribuan Lintasan KA Dipasang Pintu Otomatis

SEMARANG - Presiden Prabowo Subianto meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) memasang pintu perlintasan otomatis di ribuan lintasan kereta api untuk mencegah kecelakaan. Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan kereta api memiliki peran penting sebagai sarana transportasi yang melayani kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

"Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat. Kereta api adalah instrumen sesungguhnya daripada demokratisasi ekonomi," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, layanan kereta api harus mengutamakan pelayanan publik, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Karena itu, jaringan kereta juga harus mampu menjangkau kota-kota kecil agar manfaatnya dirasakan lebih merata.

"Kereta api harus melayani rakyat sehingga di banyak negara kereta api itu dianggap public service, tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi harus efisien. Sehingga nanti ada kereta api yang diarahkan untuk membantu rakyat yang berpenghasilan rendah sehingga kereta api juga harus melayani kota-kota kecil. Kadang-kadang dilema ingin kereta api cepat akhirnya kota-kota kecil tidak terlayani. Kereta Api Indonesia harus benar-benar berpikir utuh, komprehensif," ujarnya.