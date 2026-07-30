Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Kecelakaan, Prabowo Minta Ribuan Lintasan KA Dipasang Pintu Otomatis

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |14:12 WIB
Cegah Kecelakaan, Prabowo Minta Ribuan Lintasan KA Dipasang Pintu Otomatis
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

SEMARANG - Presiden Prabowo Subianto meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) memasang pintu perlintasan otomatis di ribuan lintasan kereta api untuk mencegah kecelakaan. Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan kereta api memiliki peran penting sebagai sarana transportasi yang melayani kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

"Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat. Kereta api adalah instrumen sesungguhnya daripada demokratisasi ekonomi," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, layanan kereta api harus mengutamakan pelayanan publik, bukan semata-mata mengejar keuntungan. Karena itu, jaringan kereta juga harus mampu menjangkau kota-kota kecil agar manfaatnya dirasakan lebih merata.

"Kereta api harus melayani rakyat sehingga di banyak negara kereta api itu dianggap public service, tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi harus efisien. Sehingga nanti ada kereta api yang diarahkan untuk membantu rakyat yang berpenghasilan rendah sehingga kereta api juga harus melayani kota-kota kecil. Kadang-kadang dilema ingin kereta api cepat akhirnya kota-kota kecil tidak terlayani. Kereta Api Indonesia harus benar-benar berpikir utuh, komprehensif," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/337/3232918/prabowo-z7sA_large.jpg
Prabowo: Pamong Praja Bukan Hanya Sandang Pangkat-Jabatan, Jadi Pelayan Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/337/3232905/prabowo-1Bnw_large.jpg
Prabowo ke Lulusan IPDN: Rakyat Tak Butuh Birokrasi Berbelit-belit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/337/3232898/prabowo-0LXw_large.jpg
Prabowo Lantik 1.204 Lulusan IPDN Jadi Pamong Praja Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/337/3232893/presiden_prabowo_subianto-IBjH_large.jpg
Prabowo Hadiri Pelantikan 1.204 Lulusan IPDN di Jatinangor Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/337/3232800/wamendagri-YsdP_large.jpg
Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Wisuda IPDN di Jabar Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/337/3232459/prabowo_dan_jokowi-btJj_large.jpg
Prabowo-Jokowi Kompak Hadiri Pernikahan Putra Pengusaha Boy Thohir, Duduk Bersebelahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement