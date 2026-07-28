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Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Wisuda IPDN di Jabar Besok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |16:19 WIB
Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri Wisuda IPDN di Jabar Besok
Wamendagri Bima Arya (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri wisuda praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, besok, Rabu 29 Juli 2026.

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan kedatangan Presiden Prabowo ke Kampus IPDN.

“Ya, saat ini kami sedang mempersiapkan untuk kedatangan Bapak Presiden di Jatinangor untuk wisuda para praja ya,” kata Bima Arya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Bima Arya menerangkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat ini sudah berada di Kampus IPDN untuk memantau langsung persiapan kegiatan wisuda tersebut.

“Pak Menteri sendiri sekarang posisinya sedang di Kampus IPDN mempersiapkan segala sesuatunya agar maksimal. Ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan agenda,” ujar dia.

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