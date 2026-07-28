Viral Beruang Nyangkut di Atas Tiang Listrik Picu Upaya Penyelamatan Dramatis

JAKARTA - Sebuah pemandangan unik menarik perhatian para pengendara di sebuah jalan pedesaan di New Mexico, Amerika Serikat (AS). Hal itu membuat mereka terheran-heran dan tak yakin dengan apa yang mereka lihat. Mata mereka melihat seekor beruang hitam berada di atas tiang listrik, hampir tak bergerak, sehingga beberapa pengendara mengira hewan itu sudah mati.

Unggahan media sosial yang menampilkan pemandangan tersebut menjadi viral dan memicu berbagai pertanyaan publik mengenai nasib beruang tersebut.

Dilansir Gulf News, beruang tersebut masih hidup, tetapi terjebak di atas tiang listrik dan tak bisa turun. Hewan itu telah memanjat hingga ke palang tiang listrik di dekat komunitas kecil Gladstone dan dikelilingi oleh peralatan listrik yang masih aktif, lalu lintas, serta kerumunan orang yang semakin banyak di bawahnya.

Pemandangan unik di pinggir jalan itu berubah menjadi sebuah upaya penyelamatan dan evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Ini menjadi tantangan karena petugas satwa liar tidak bisa begitu saja membius beruang tersebut lantaran khawatir hewan itu akan jatuh dari ketinggian dan mati. Selain potensi bahaya bagi orang-orang dan kendaraan yang menyaksikan di bawah, mendekatinya pun berbahaya karena kabel listrik masih aktif.

Oleh karena itu, para saksi mata diminta untuk menjaga jarak dan memberi ruang kepada beruang tersebut, dengan harapan ia akan turun sendiri. Namun, kerumunan tetap berlama-lama dan pengemudi terus berhenti. Beberapa merekam, sementara yang lain menonton dari pinggir jalan.

Sayangnya, sebelum tim penyelamat dapat menjangkaunya dengan aman, beruang itu bersentuhan dengan peralatan listrik dan mengalami luka fatal, menurut petugas satwa liar.

Beruang hitam memang terkadang memanjat tiang listrik karena perilaku naluriah. Saat takut dengan lalu lintas, anjing, atau manusia, mereka cenderung menuju ke atas seperti halnya memanjat pohon. Masalahnya, tiang listrik tidak menawarkan perlindungan, minim jalur pelarian, dan terdapat kabel listrik bertegangan tinggi di bagian atasnya.

(Rahman Asmardika)

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