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Tangis Pilu Anak Pencuri Ayam Lihat Jasad Ayahnya yang Tewas Dikeroyok Massa di Bali

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |17:25 WIB
Tangis Pilu Anak Pencuri Ayam Lihat Jasad Ayahnya yang Tewas Dikeroyok Massa di Bali
Tangis Pilu Anak Pencuri Ayam Lihat Jasad Ayahnya yang Tewas/ist
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BALI – Peristiwa tragis menimpa pria berinisial IKD alias S, terduga pencuri ayam yang tewas dikeroyok massa usai aksinya tepergok. Insiden itu terjadi di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.

Putri bungsu dari IKD yang merupakan korban main hakim sendiri itu, menangis saat melihat jenazah sang ayah. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Saat itu, jenazah IKD  dibawa untuk dimakamkan ke rumah duka yang berada di Desa Sidatapa, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali.

Bocah SD itu berada di antara ratusan orang yang berkerumun sambil memanggil-manggil ayahnya yang sudah tidak  bernyawa.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy mengatakan, masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

“Polres Tabanan telah melakukan serangkaian langkah penanganan, mulai dari mendatangi lokasi kejadian, mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti, hingga memeriksa sejumlah saksi,” ujarnya dikutip, Senin (27/7/2026).

 

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