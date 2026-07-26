Kantongi CCTV, Polisi Buru Pengeroyok Pencuri Ayam hingga Tewas

JAKARTA - Polres Tabanan masih memburu pelaku pengeroyokan terhadap seorang pria berinisial IKD alias S hingga tewas. IKD diduga menjadi korban tindakan main hakim sendiri oleh warga di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Ariasandy mengatakan, penyidik masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Hingga kini, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus itu.

"Masih lidik," kata Ariasandy saat dikonfirmasi, Minggu (26/7/2026).

Menurut Ariasandy, Polres Tabanan telah melakukan serangkaian langkah penanganan, mulai dari mendatangi lokasi kejadian, mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), mengumpulkan barang bukti, hingga memeriksa sejumlah saksi.

Dari hasil penyelidikan awal, penyidik juga telah memperoleh rekaman kamera pengawas (CCTV) yang memperlihatkan beberapa orang dengan ciri-ciri yang diduga sesuai dengan pelaku penganiayaan. Rekaman tersebut kini menjadi salah satu alat bukti yang sedang dianalisis untuk memastikan identitas serta peran masing-masing pihak yang terlibat.