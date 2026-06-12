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Polisi Tangkap 3 Pelaku Pengeroyokan Pria di Tempat Biliar Grogol, Tersangka Lain Masih Diburu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |14:15 WIB
Polisi Tangkap 3 Pelaku Pengeroyokan Pria di Tempat Biliar Grogol, Tersangka Lain Masih Diburu
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JAKARTA - Polisi menangkap tiga pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang pria berinisial DM di tempat biliar kawasan Westown Grogol, Jakarta Barat. Pihak kepolisian masih memburu beberapa tersangka lain terkait insiden yang terjadi pada Minggu, 10 Mei lalu itu.

“Kami dari Reskrim Grogol Petamburan baru saja berhasil mengamankan para pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi di Westown Grogol pada tanggal 10 Mei 2026,” kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Alexander menjelaskan, tiga pelaku yang diamankan berinisial NA, AE, dan MLS. Dua di antaranya masih berstatus anak, sementara satu lainnya merupakan orang dewasa.

“Diketahui tiga dari delapan pelaku yang sudah kita identifikasi berhasil kita amankan, bersama dengan tim Resmob Polres Metro Jakarta Barat. Dari antara ketiga pelaku ini, dua status anak dan satu status dewasa,” ujar dia.

Menurut Alexander, peristiwa bermula saat korban dan para pelaku terlibat konflik ketika mengonsumsi minuman keras di sebuah tempat hiburan kawasan Westown Grogol bulan lalu, tepatnya pada Minggu, 10 Mei 2026 pukul 02.00 WIB.

“Korban dan para pelaku sempat konflik ketika mengonsumsi miras. Kemudian turun ke tangga, korban ini sempat memiting teman dari pelaku,” ungkap dia.

Tak terima temannya dipiting, para pelaku kemudian mengeroyok korban hingga terjatuh dari lantai dua.

“Tidak terima temannya dipiting pada saat di tangga, temannya berusaha membantu temannya yang sedang dipiting, kemudian memukul dan mengeroyok korban hingga korban jatuh dari lantai dua,” imbuhnya.

 

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