Dikeroyok Usai Tawuran, Remaja 16 Tahun di Koja Jakut Tewas

JAKARTA - Remaja berinisial A (16) meregang nyawa diduga menjadi korban pengeroyokan usai tawuran antarkelompok di Kompleks UKA, Koja, Jakarta Utara. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 18 Juli 20226 dini hari.

“Korban berinisial A (16) mengalami luka akibat diduga menjadi korban pengeroyokan menggunakan senjata tajam saat bentrokan terjadi di sekitar lapangan voli Kompleks UKA,” kata Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto, Senin (20/7/2026).

Andry belum menjelaskan secara rinci terkait peristiwa nahas tersebut. Namun, dia menyebutkan sudah ada pihak yang diamankan untuk dimintai keterangan.

“Sudah diamankan. Lebih dari 10 orang diamankan, masih pendalaman,” ujarnya.

Peristiwa yang menimpa A (16) ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat korban menggunakan baju berwarna biru dan memakai celana pendek.

Dari video tersebut, terlihat detik-detik korban berjalan sebelum akhirnya terjatuh kehabisan darah akibat luka yang cukup parah. Jenazah korban disebut sudah berada di RS Polri untuk diautopsi.

(Arief Setyadi )

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