Anggota TNI Dikeroyok di Stasiun Depok Baru, Pelaku Ternyata Mabuk

JAKARTA - Polres Metro Depok menangkap dua pelaku pengeroyokan terhadap anggota TNI AD di Stasiun Depok Baru. Polisi menyebut pelaku mabuk saat melakukan pengeroyokan.

“Dapat kami sampaikan memang para pelaku terpengaruh minuman beralkohol," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka Utama, Senin (27/4/2026).

Made menjelaskan, salah seorang pelaku merupakan juru parkir di Stasiun Depok Baru. Para pelaku mengeroyok korban dengan tangan kosong.

"Kebetulan para tersangka ini adalah orang yang memang biasa sehari-hari ada di Stasiun Depok. Salah satu tersangka merupakan juru parkir," ujar dia.

Diketahui, peristiwa itu terjadi pada Jumat (24/4), pukul 19.00 WIB, di Stasiun Depok Baru. Saat itu, korban menegur seorang ibu yang kasar terhadap anaknya.