Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

7 Fakta Terbaru Puluhan Anak Disiksa di Daycare Yogya, 13 Orang Jadi Tersangka

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 27 April 2026 |06:01 WIB
7 Fakta Terbaru Puluhan Anak Disiksa di Daycare Yogya, 13 Orang Jadi Tersangka
Kekerasan anak di daycare Yogyakarta (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Dugaan kekerasan anak terjadi di Daycare Little Aresha, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Hal itu terungkap setelah  polisi melakukan pengerebekan pada Jumat 24 April 2026. Penggerebekan dilakukan usai adanya laporan dugaan tindak kekerasan anak di daycare tersebut. 

Sejumlah orangtua juga mengaku anak mereka mengalami lebam setelah dititipkan. Sebanyak 103 anak terdata di tempat penitipan tersebut.

Berikut fakta-faktanya:

1. Sebanyak 53 Anak Jadi Korban Kekerasan, Diikat Kaki dan Tangannya

Polresta Yogyakarta mencatat 53 anak terverifikasi mengalami kekerasan fisik dan verbal dari total 103 anak yang pernah dititipkan. Korban didominasi bayi hingga balita dengan rentang usia sangat rentan, mulai 0–3 bulan hingga di bawah 2 tahun.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian mengatakan dugaan kekerasan ini telah berlangsung lama, mengingat masa kerja pengasuh lebih dari setahun. Kondisi penampungan anak juga tidak layak. Dalam temuan polisi, tiga kamar berukuran sekitar 3x3 meter diisi hingga 20 anak per kamar.

“Ini sudah mengarah pada tindakan diskriminatif. Anak-anak ditelantarkan begitu saja, ada yang diikat kakinya, tangannya, bahkan ada yang muntah namun dibiarkan tanpa ada upaya pembersihan,” ujarnya.

2. Korban Dapat Pendampingan Psikologis

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kekerasan daycare Kekerasan Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement