7 Fakta Terbaru Puluhan Anak Disiksa di Daycare Yogya, 13 Orang Jadi Tersangka

JAKARTA - Dugaan kekerasan anak terjadi di Daycare Little Aresha, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Hal itu terungkap setelah polisi melakukan pengerebekan pada Jumat 24 April 2026. Penggerebekan dilakukan usai adanya laporan dugaan tindak kekerasan anak di daycare tersebut.

Sejumlah orangtua juga mengaku anak mereka mengalami lebam setelah dititipkan. Sebanyak 103 anak terdata di tempat penitipan tersebut.

Berikut fakta-faktanya:

1. Sebanyak 53 Anak Jadi Korban Kekerasan, Diikat Kaki dan Tangannya

Polresta Yogyakarta mencatat 53 anak terverifikasi mengalami kekerasan fisik dan verbal dari total 103 anak yang pernah dititipkan. Korban didominasi bayi hingga balita dengan rentang usia sangat rentan, mulai 0–3 bulan hingga di bawah 2 tahun.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta Kompol Rizky Adrian mengatakan dugaan kekerasan ini telah berlangsung lama, mengingat masa kerja pengasuh lebih dari setahun. Kondisi penampungan anak juga tidak layak. Dalam temuan polisi, tiga kamar berukuran sekitar 3x3 meter diisi hingga 20 anak per kamar.

“Ini sudah mengarah pada tindakan diskriminatif. Anak-anak ditelantarkan begitu saja, ada yang diikat kakinya, tangannya, bahkan ada yang muntah namun dibiarkan tanpa ada upaya pembersihan,” ujarnya.

2. Korban Dapat Pendampingan Psikologis